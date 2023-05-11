Шевченко: Жоден російський чи білоруський спортсмен не повинен брати участь у будь-яких спортивних змаганнях

Колишній головний тренер збірної України, амбасадор платформи United 24, Андрій Шевченко задоволений тим, що був гостем програми L’Équipe du Soir.

Про це заявив сам фахівець.

"Дякую за надану мені можливість говорити про Україну. Ситуація не змінилася. Війна триває, день за днем ​​гинуть люди, гинуть діти. Це справді важко, але я пишаюся, дуже пишаюся своєю країною та своїм народом. Як і армією. За те, як вона бореться і захищає нас. Пишаюся тим, як країна бореться за демократію.

Я висловив свою позицію ще на початку війни. Жоден російський чи білоруський спортсмен не повинен брати участь у будь-яких спортивних змаганнях, олімпійських чи ні, в будь-якій точці світу, поки не закінчилася війна.

Чому? Тому що це принцип. Чому це принцип для мене, а не для всіх? Поки ми розмовляємо, вони вбивають наших людей, вбивають дітей. Ми боремося за своє виживання, щоб зберегти ім’я України, свою ідентичність, свою мову", - сказав Шевченко.