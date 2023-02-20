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Наймиліше відео дня: донька Зінченка забила перший гол за Арсенал

Сьогодні 13:47 Андрій Дунець 788 0
Маленька Єва вирішила не відставати від свого батька.
Наймиліше відео дня: донька Зінченка забила перший гол за Арсенал
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко у сторіз свого Інстаграма опублікував зворушливе відео з півторарічною донькою Євою.

Дівчинка за підтримки тата та відеозйомки матері змогла заштовхати м'яча у сітку. Дійство, очевидно, відбувалось на одному з тренувальних полів лондонського Арсенала.

Відео

Нагадаємо, що напередодні сам Олександр Зінченко забив свій перший гол за Арсенал та в АПЛ загалом.

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