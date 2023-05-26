Лунін забив феноменальний гол у баскетбольний кошик на тренуванні Реала - ВІДЕО

Виявляється, Андрій - природжений бомбардир

Джерело - Чемпіон.

Мережею завірусилося відео, на якому голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін виконав незвичний удар.

Українець влучив точно в ціль, але не у футбольні ворота, а в баскетбольний кошик. Не варто пояснювати, що забити гол у такій ситуації, завдаючи удару ногою, - досить складне завдання.

Відео

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Нагадаємо, майбутнє Луніна в Реалі наразі є невизначеним. Подейкують, що головний тренер Карло Анчелотті попросив керівництво клубу змінити другого воротаря команди, роль якого виконує Андрій.

Раніше писали, що Лунін повідомив керівництву Реала, що хоче піти з команди.

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