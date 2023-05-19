Лунін повідомив керівництву Реала, що хоче піти з команди

Реал шукає воротаря-ветерана

Джерело - AS.

Голкіпер Реала Андрій Лунін, який зараз є другим номером у Мадриді, хоче покинути команду влітку.

Про це повідомляє AS.

Причиною цьому є бажання українця отримувати більше ігрового часу.

Реал шукає воротаря-ветерана, який готовий виконувати роль запасного у команді "вершкових" та обмежуватися малою кількістю зіграних хвилин, адже Куртуа має статус недоторканого.

Нагадаємо, Куртуа може пропустити кінцівку сезону.

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