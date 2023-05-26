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Анчелотті попросив керівництво Реала підписати змінника Куртуа

Протягом сезону довіра до 24-річного українця знизилася
Сьогодні 15:39 487 0
Анчелотті попросив керівництво Реала підписати змінника Куртуа
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Relevo.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті попросив керівництво клубу змінити другого воротаря команди, роль якого виконує Андрій Лунін.

Про це повідомляє Relevo.

Протягом сезону довіра до 24-річного українця знизилася.

Його переконували продовжувати працювати в структурі мадридського клубу, щоб не витрачати гроші на нового воротаря, але виступи Луніна під час травми Тібо Куртуа йому не допомогли, а навіть навпаки: підсилили сумніви щодо його фігури.

Нагадаємо, Лунін повідомив керівництву Реала, що хоче піти з команди.

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