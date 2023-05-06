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Мудрика покарали жовтою карткою за симуляцію в матчі АПЛ - відео моменту

Є дебютне попередження для українця в Англії
Сьогодні 20:13 Андрій Дунець 386 0
Мудрика покарали жовтою карткою за симуляцію в матчі АПЛ - відео моменту
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик отримав свою першу жовту картку за Челсі в межах Англійської Прем'єр-ліги. Сталося це в поєдинку 35-го туру проти Борнмута (3:1).

На 14-й хвилині Мудрик увійшов до штрафного майданчика господарів і, ледве відчувши дотик руки Маркоса Сенесі, впав на газон. Арбітр розцінив це як симуляцію.

До цього в Мудрика вже була одна жовта картка за Челсі, але отримана в іншому турнірі - в матчі-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. У тій самій грі Михайло змарнував вихід сам на сам із воротарем суперників.

Нагадаємо, під час гри попереднього туру АПЛ фан Арсенала світив українському вінгерові лазером в обличчя. Як пізніше повідомляла лондонська поліція, хулігана вдалося знайти й затримати.

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