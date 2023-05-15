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Ганьба дня: тренер Наполі тепло привітав російську команду з чемпіонством - ВІДЕО
#Наполі, #Спаллетті

Джерело - FC Zenit in English.

Лучано Спаллетті, який є головним тренером італійського Наполі, привітав свій колишній клуб Зеніт із перемогою в чемпіонаті росії.

Відповідний відеозапис з'явився в англомовному твіттері команди зі Санкт-Петербурга.

"Якщо Наполі й Зеніт - чемпіони, отже, ми подвійні чемпіони! Ми любимо ті самі речі (море, небо), маємо ідентичні кольори та нам подобається вигравати трофеї.

Вітання босу Алєксєю Міллєру! Вітання моєму другові Сєрґєю Сємаку! Вітання всім гравцям та штабу Зеніта! Я вас люблю! Давай, Зеніт!" - сказав у своєму зверненні Спаллетті.

Відео

Нагадаємо, італійський фахівець працював у Зеніті з 2009 по 2014 роки.

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