Одні плюси від перемоги неаполітанців

Джерело - Carmen Caccavale.

Вболівальниця пройшлась голяка (з певними нюансами) розфарбованою в символіку Наполі по вулиці на честь першого за 33 роки й третього в історії Скудетто улюбленого клубу.

Дівчина під ніком Carmen Caccavale є танцюристкою та полюбляє влаштовувати яскраві перформанси у своїх соцмережах. Цього разу вийшло особливо гарно, бо й привід був відповідним.

Нагадаємо, в четвер Наполі, зігравши внічию з Удінезе (1:1) в матчі 33-го туру Серії А став недосяжним для найближчого переслідувача, Лаціо, в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Відтак неаполітанська команда тріумфувала у національній першості вперше з часів виступу за клуб Дієго Марадони - з ним "партенопея" вигравала Скудетто двічі (1987, 1990).

До слова, решта фанів Наполі відсвяткувала історичну звитягу ще бухливіше - місцеві ЗМІ повідомляють про понад 200 госпіталізованих осіб.

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