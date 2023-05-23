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Циганков заробив рятівний пенальті для Жирони: відео майстерної дії українця в матчі Ла Ліги

Віктор знову відзначився корисною і майже результативною акцією
Сьогодні 22:57 Андрій Дунець 664 0
Циганков заробив рятівний пенальті для Жирони: відео майстерної дії українця в матчі Ла Ліги
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Сельта, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков став одним із героїв матчу 36-го туру іспанської Ла Ліги між Сельтою та Жироною.

На 55-й хвилині український вінгер каталонців змусив захисника суперників Хаві Галана сфолити проти себе у штрафному майданчику. Пенальті реалізував Крістіан Стуані, встановивши остаточний рахунок гри - 1:1.

Відео епізоду з Циганковим

Відзначимо, що Циганков провів на полі весь матч. За майже пів року у складі "біло-червоних" українець провів 17 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 5 результативних передач

Напередодні стало відомо, що УЄФА допустить Жирону до єврокубків, попри спільних власників з Ман Сіті.

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