Віктор знову відзначився корисною і майже результативною акцією

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков став одним із героїв матчу 36-го туру іспанської Ла Ліги між Сельтою та Жироною.

На 55-й хвилині український вінгер каталонців змусив захисника суперників Хаві Галана сфолити проти себе у штрафному майданчику. Пенальті реалізував Крістіан Стуані, встановивши остаточний рахунок гри - 1:1.

Відео епізоду з Циганковим

Відзначимо, що Циганков провів на полі весь матч. За майже пів року у складі "біло-червоних" українець провів 17 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.

Напередодні стало відомо, що УЄФА допустить Жирону до єврокубків, попри спільних власників з Ман Сіті.

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