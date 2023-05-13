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Циганков віддав 5-й гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - відео моменту

Українець продовжує штампувати результативні дії в новій команді
Сьогодні 17:07 Андрій Дунець 585 0
Циганков віддав 5-й гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - відео моменту
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков доклав зусиль до нічиєї Жирони в матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії проти Реал Сосьєдада.

На межі 36-ї та 37-ї хвилин український вінгер розігнав атаку своєї команди, після чого віддав м'яч Яну Коуту - далі бразилець зробив усе сам - 2:1.

Відео

У підсумку каталонці вирвали нічию з рахунком 2:2, хоч поступалися 0:2. Жирона продовжує йти на 7-му місці турнірної таблиці, намагаючись уперше в історії потрапити до єврокубків.

Нагадаємо, свій попередній асист Циганков оформив у матчі з півфіналістом Ліги Європи - Севільєю. Також на рахунку Віктора вже є 3 голи за Жирону.

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