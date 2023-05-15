Головне
Дніпро-1 переграв Минай у 26 турі УПЛ
Сьогодні 14:52 708
Збірна Чехії сенсаційно програла Латвії, Швеція здолала Фінляндію: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 23:05 584
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 23:00 21419
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Сьогодні 22:14 4341 3
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Сьогодні 18:09 6668 1
Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:44 712
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 17:40 683
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України
Сьогодні 17:08 6538 1
Олександрія переграла Колос у 26 турі УПЛ
Сьогодні 16:57 263
Довбик забив 23-й гол у сезоні
Сьогодні 15:13 494
Прямі трансляції

УЄФА допустить Жирону до єврокубків, незважаючи на спільних власників з Ман Сіті

Жирона під це правило не підпадає, бо City Group має менше, ніж 50% акцій клубу
Сьогодні 23:27 156 0
УЄФА допустить Жирону до єврокубків, незважаючи на спільних власників з Ман Сіті
#Жирона, #УЄФА

Джерело - Mundo Deportivo.

УЄФА допустить Жирону до єврокубків наступного сезону у випадку кваліфікації команди через Ла-Лігу попри те, що City Group також володіє Манчестер Сіті, учасником Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Mundo Deportivo

За регламентом спілки, клуби з однаковими власниками не можуть водночас брати участь в єврокубках.

  Актуально: Циганков віддав 5-й гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - відео моменту

Жирона під це правило не підпадає, бо City Group має менше, ніж 50% акцій клубу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України 6538 1
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер 4341 3
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 21419
21 рік тому фінал Ліги чемпіонів розпочався з хвилини мовчання на честь Валерія Лобановського 21 рік тому фінал Ліги чемпіонів розпочався з хвилини мовчання на честь Валерія Лобановського 2307
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 6668 1
21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 9349
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 29788
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 26026 3
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 32689 3
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1510
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 81287 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 30783