УЄФА допустить Жирону до єврокубків, незважаючи на спільних власників з Ман Сіті

Жирона під це правило не підпадає, бо City Group має менше, ніж 50% акцій клубу

Джерело - Mundo Deportivo.

УЄФА допустить Жирону до єврокубків наступного сезону у випадку кваліфікації команди через Ла-Лігу попри те, що City Group також володіє Манчестер Сіті, учасником Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Mundo Deportivo

За регламентом спілки, клуби з однаковими власниками не можуть водночас брати участь в єврокубках.

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Жирона під це правило не підпадає, бо City Group має менше, ніж 50% акцій клубу.

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