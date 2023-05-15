УЄФА допустить Жирону до єврокубків, незважаючи на спільних власників з Ман Сіті

Джерело - Mundo Deportivo.
УЄФА допустить Жирону до єврокубків наступного сезону у випадку кваліфікації команди через Ла-Лігу попри те, що City Group також володіє Манчестер Сіті, учасником Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Mundo Deportivo
За регламентом спілки, клуби з однаковими власниками не можуть водночас брати участь в єврокубках.
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Жирона під це правило не підпадає, бо City Group має менше, ніж 50% акцій клубу.
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