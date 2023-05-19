Домашній улюбленець Михайла явно перебуває на своїй хвилі

Джерело - Інстаграм Михайла Мудрика.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик показав свого кота, який задоволено відпочиває в кумедно-дивному положенні.

Пухнастика зміг розбудити лише пронизливий звук, виданий господарем. Відповідне відео футболіст опублікував у сторіз свого інстаграма.

Втім, на полі в Мудрика зараз усе не так весело: коштовний трансфер лондонців за 13 матчів у синій футболці не зміг відзначитися голом жодного разу та оформив лише 2 асисти. А його команда після 35 турів посідає 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, що нещодавно Михайло отримав свою першу жовту картку в межах Прем'єр-ліги - українця покарали за симуляцію у штрафному майданчику суперника.

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