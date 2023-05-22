Джерело - Чемпіон.

Владислав Кочергін став головним героєм матчу 33-го туру польської Екстракляси між Плоцьком та Ракувом.

Українець оформив дубль з інтервалом у 5 хвилин. Особливо красивим вийшов перший гол, коли Кочергін на 81-й хвилині завдав неймовірного удару з далекої відстані, зрівнявши рахунок.

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Другий м'яч Владислава, проведений на 85-й хвилині, став переможним для Ракува - 2:1.

Нагадаємо, ця гра вже не мала турнірного значення для гостей, позаяк вони ще 2 тижні тому офіційно вперше в історії стали чемпіонами Польщі.

Варто також додати, що Кочергін не вперше забиває два голи в одному матчі з коротким інтервалом. У листопаді минулого року півзахисник оформив дубль за 3 хвилини.

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