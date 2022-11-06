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Кочергін оформив дубль за 3 хвилини в матчі Екстракляси - ВІДЕО

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 192 0
Кочергін оформив дубль за 3 хвилини в матчі Екстракляси - ВІДЕО
#Екстракляса, #Ракув, #Владислав Кочергін

Джерело - Чемпіон.

Українець Владислав Кочергін довершив розгром Плоцька у поєдинку 16-го туру чемпіонату Польщі за Ракув.

Наш півзахисник забив двічі під завісу гри. На це йому знадобилося трохи менше трьох хвилин.

Відео

Голи Кочергіна стали 6-м та 7-м у воротах Плоцька, тож Ракув святкував надупевнену перемогу з рахунком 7:1.

Нагадаємо, що в цьому ж турі Екстракляси українець Євген Коноплянка блискучим асистом вирвав перемогу для Краковії.

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