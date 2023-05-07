Ракув Кочергіна вперше в історії виграв чемпіонат Польщі

Для Ракува це перше золото чемпіонату в історії

Джерело - Чемпіон.

Ракув, за який виступає Владислав Кочергін, достроково виграв польську Екстраклясу.

Відставання між Раковуом та Легією становить 11 балів за 3 тури до фінішу.

Для Ракува це перше золото чемпіонату в історії. До цього найкращими результатами були дві поспіль 2-гі позиції у попередніх сезонах.

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