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Ракув Кочергіна вперше в історії виграв чемпіонат Польщі

Для Ракува це перше золото чемпіонату в історії
Сьогодні 21:46 194 0
Ракув Кочергіна вперше в історії виграв чемпіонат Польщі
#Владислав Кочергін

Джерело - Чемпіон.

Ракув, за який виступає Владислав Кочергін, достроково виграв польську Екстраклясу.

Відставання між Раковуом та Легією становить 11 балів за 3 тури до фінішу.

Для Ракува це перше золото чемпіонату в історії. До цього найкращими результатами були дві поспіль 2-гі позиції у попередніх сезонах.

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