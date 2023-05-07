Ракув Кочергіна вперше в історії виграв чемпіонат Польщі

Джерело - Чемпіон.
Ракув, за який виступає Владислав Кочергін, достроково виграв польську Екстраклясу.
Відставання між Раковуом та Легією становить 11 балів за 3 тури до фінішу.
Для Ракува це перше золото чемпіонату в історії. До цього найкращими результатами були дві поспіль 2-гі позиції у попередніх сезонах.
❗ MISTRZ, MISTRZ, RAKÓW MISTRZ! 🥇 pic.twitter.com/X4BsI1yIyu— Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 7, 2023
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