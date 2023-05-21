"Василь переміг – це факт": дружина Усика підтримала Ломаченка після бою з Хейні

Джерело - Інстаграм Катерини Усик.
Дружина чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина, емоційно прокоментувала поразку Василя Ломаченка від Девіна Хейні за звання абсолютного чемпіона світу (IBF, WBA Super, WBC, WBO) в легкій вазі.
Вона вважає, що перемогу американцю присудили несправедливо. Свою думку Усик висловила у сторіз інстаграма.
"Скажу свою незалежну думку. Я трохи розуміюся в боксі. Як на мене, Василь виграв! І це незаперечний факт!
Він гідно представив Україну, він справжній професіонал своєї справи!
Дай Боже нашим спортсменам перемог великих та миру в нашій Україні! Нехай орки заздрять, навіть за умов війни наші люди тренуються та показують найвищі результати! Слава Україні", – написала Катерина.
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Нагадаємо, всі судді віддали перевагу Хейні - 116-112, 115-113, 115-113. А після бою мережею здійнявся шквал обурень рішенням представників феміди.
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