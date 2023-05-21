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"Василь переміг – це факт": дружина Усика підтримала Ломаченка після бою з Хейні

Сам Олександр поки не висловився про поєдинок
Сьогодні 15:08 Андрій Дунець 402 0
"Василь переміг – це факт": дружина Усика підтримала Ломаченка після бою з Хейні
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні, #Катерина Усик

Джерело - Інстаграм Катерини Усик.

Дружина чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина, емоційно прокоментувала поразку Василя Ломаченка від Девіна Хейні за звання абсолютного чемпіона світу (IBF, WBA Super, WBC, WBO) в легкій вазі.

Вона вважає, що перемогу американцю присудили несправедливо. Свою думку Усик висловила у сторіз інстаграма.

"Скажу свою незалежну думку. Я трохи розуміюся в боксі. Як на мене, Василь виграв! І це незаперечний факт!

Він гідно представив Україну, він справжній професіонал своєї справи!

Дай Боже нашим спортсменам перемог великих та миру в нашій Україні! Нехай орки заздрять, навіть за умов війни наші люди тренуються та показують найвищі результати! Слава Україні", – написала Катерина.

Скріншот

Нагадаємо, всі судді віддали перевагу Хейні - 116-112, 115-113, 115-113. А після бою мережею здійнявся шквал обурень рішенням представників феміди.

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