"Василь переміг – це факт": дружина Усика підтримала Ломаченка після бою з Хейні

Дружина чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина, емоційно прокоментувала поразку Василя Ломаченка від Девіна Хейні за звання абсолютного чемпіона світу (IBF, WBA Super, WBC, WBO) в легкій вазі.

Вона вважає, що перемогу американцю присудили несправедливо. Свою думку Усик висловила у сторіз інстаграма.

"Скажу свою незалежну думку. Я трохи розуміюся в боксі. Як на мене, Василь виграв! І це незаперечний факт!

Він гідно представив Україну, він справжній професіонал своєї справи!

Дай Боже нашим спортсменам перемог великих та миру в нашій Україні! Нехай орки заздрять, навіть за умов війни наші люди тренуються та показують найвищі результати! Слава Україні", – написала Катерина.