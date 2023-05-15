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Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер

Зараз в будинку Усиків у Ворзелі мешкає українська родина, яка втратила своє житло в Ірпені
Сьогодні 22:14 4340 3
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
#Олександр Усик, #Катерина Усик

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні дружина Олександра Усик Катерина святкує свій день народження. Чемпіон зустрівся з Катею і запитав її про відношення до татуювань чоловіка, мрії родини й ганебну поведінку орків у їхньому будинку у Ворзелі під час окупації.

- Пані Катерино, у Тайсона Ф’юрі та його дружини Наташі 6 дітей. Ви з чоловіком не думали стосовно того, щоб у ваших дітей з’явився ще один брат або сестра?

- Діти - це чудово! Ми дуже сильно любимо наших дітей і, якщо Бог дасть, то все можливо. Принаймі я точно не проти. 

- Старші діти не підіймали питання, мовляв, можна нам бути присутніми на наступному татовому бої? 

- Я категорично проти присутності дітей на боях чоловіка. Впевнена, що Їм буде дуже боляче і важко це все дивитися! Щоб зберегти їхню дитячу психіку, поки вони нехай краще сидять вдома. 

- Після якого бою чоловік виглядав найбільш щасливим? 

- Після кожного. Тому що кожний наступний бій - це ще один крок до втілення його спортивної мрії. Для мене кожен поєдинок - це нові емоції, приємні знайомства та пам’ять на все життя. 

- Ми бачимо, як Олександр відповідає англійською Тайсону Ф’юрі. А хто у вашій родині найкраще знає англійську - ви чи чоловік? Українську краще поки опанував Олександр? 

- Саша дуже старається, я ним пишаюся! А англійську ми вдвох зараз ретельно вчимо. 

- Будинок у Ворзелі, де кілька днів жили російські окупанти, продали? 

- Будинок у Ворзелі - це окрема історія. Цей будинок перетерпів орків! І це, звісно, значно погіршило його стан. З нашого будинку орки вкрали бойлер. Генератор лишився дивом - орки його витягнули, але їм не вистачило клепки в голові його ввімкнути. Подумали, що він зламаний і лишили, коли бігли звідти. Зараз там живе українська родина з маленькою дитиною, яка через війну втратила своє житло  - в їхню багатоповерхівку в Ірпені влучив снаряд. Голова родини спочатку займався відновленням нашого будинку, а потім ми з Санею надали його родині можливість поки пожити там. Нещодавно провідала їх. Молода пара, дитині півтора року. 

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Батьківщина-мати

- Чоловік іноді по батькові називає вас в інтерв’ю. Чи відбувається таке в житті, якщо так, коли почав так називати? Є історія на цю тему? 

- Жодних історій. Мабуть, йому просто так подобається (посміхається - прим.). Але вдома він мене так не називає.  

- Як ви підтримуєте фізичну форму? Ходите у фітнес-центр? Було таке, щоб із чоловіком та дітьми тренувалися разом? 

- Скільки себе пам'ятаю, стільки й тренуюся! Спорт займає величезну частину мого життя. А зараз ще й допомагає не збожеволіти, коли я бачу страждання нашого українського народу від навали російських загарбників. Син Кирило виїжджав із Санею в його тренувальний табір і протягом цілого місяця гідно себе там проявив. Дуже хотів показати татові, що він вже теж чогось вартий. З Лізою ми разом ходимо на танці. А ось Мишко поки більше віддає перевагу інтелектуальним іграм

- В Олександра достатньо татуювань. Яке вам подобається найбільше? 

- Подобаються всі, а найбільше - Батьківщина-мати. Всі татуювання Сані зрозумілі - дві Олімпіади, любов до України (наш герб),  імена дітей (Єлизавета та Кирило). Щоправда, по Міші татуювання не робив. Мабуть, і Міша, і я у нього в серці (посміхається - прим.).  

- Ми знаємо про активну підтримку Олександром ЗСУ та різних програм для українців. Наскільки ви залучені в цю діяльність? 

- Допомога Україні - це основна мета нашої сім'ї просто зараз. Я вірю, що тільки так, допомагаючи один одному ми вирулимо! Не бачу сенсу детально розповідати про це, але, повірте, ми допомагаємо там, де можемо. 

- Україна встояла перед російською навалою. А як на ваш світогляд вплинув цей рік трагічної для нашої країни війни? Які висновки після перемоги має зробити кожен українець?

- Я думаю, що всі українці вже зробили висновки. Всім зрозуміло, хто наш ворог. Головне зараз - зберегти всі якості людини й вірити в перемогу, яка неодмінно буде!

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- Зараз ви - багатодітна мама. Але, мабуть, у вас є амбіції та бажання реалізуватися і в інших напрямках. Чим би ви бажали займатися через 5 років? 

- У наших теперішніх реаліях я так далеко не дивлюся. Моя мрія зараз  - щоб уся наша родина якнайшвидше возз'єдналася, а Україна перемогла в цій жахливій війні. А далі ми щось придумаємо. 

Регіна Залюбовська, Чемпіон

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