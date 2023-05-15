Ломаченко: Тепер я близький до своєї мети та мрії

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) готовий до бою з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Для мене він дуже талановитий, розумний боксер з високим боксерським IQ і швидкістю. Так, це небезпечний бій, але така наша робота. Ми готуємося до цього. Ми тренуємося для цього.

Ніхто не приносить на ринг щось нове. Ми всі знаємо один про одного. Йдеться про стратегію та про те, як швидко ви можете адаптуватися до суперника.

Зараз я дуже мотивований. Тепер я близький до своєї мети та своєї мрії. Тепер я насолоджуюся цим, тому що знаходжусь дуже близько до того, чого я хочу в боксі", - сказав Ломаченко.