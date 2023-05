Ломаченко - Хейні: Як це було

Джерело - Чемпіон.

🇺🇦 Василь

ЛОМАЧЕНКО 🇺🇸 Девін

ХЕЙНІ

17 - 2 - 0 РЕКОРД 29 - 0 - 0 35 ВІК 24 170 см ЗРІСТ 175 см 166 РОЗМАХ РУК 180 Шульга СТІЙКА Ортодокс Бій за звання чемпіона світу в легкій - IBF, WBA Super, WBC, WBO

Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) провів бій з абсолютним чемпіоном світу, американцем Девіном Хейні (29-0-0, 15 КО).

12-раундовий поєдинок за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцеві, у легкій вазі відбувся 20 травня в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.

116-112, 115-113, 115-113. ДЕВІН ХЕЙНІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ АБСОЛЮТНИМ ЧЕМПІОНОМ СВІТУ

БІЙ ЗАВЕРШЕНО! Очікуємо на рішення суддів.

12-раунд: Хейні знову в кутку, але і в Ломаченка вже немає сил, щоб покласти американця на канвас.

Round 12: Lomachenko closes the fight with another round where he was able to beat Haney to the punch and swarm him with stinging shots. Excellent fight competed at the highest level. We go to the scorecards. 10-9, Loma. 115-113, Haney. #HaneyLoma — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

11-раунд: Ломаченко знову вдало проводить серію ударів. Хейні затискається в куток і витримує джеби боксера з українським паспортом. Арена вибухає після кожного влучання претендента на чемпіонські титули і скандує Лома-Лома!

Round 11: And now that was Loma's best round of the bout. He buckled Haney with a left cross and poured punches on in vintage fashion. Haney was able to walk Loma back at the end but a clear Loma frame. Many difficult-to-score rounds. 10-9, Loma. 106-103, Haney — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

10-раунд: Швидку атаку провів Ломаченко чим завів публіку на MGM Grand. Залишається 2 раунди до кінця поєдинку!

Round 10: Loma's best round of the fight. He caught Haney's attention with a big combination and was able to swarm Haney for much of the round. Loma is going to need to dial it up down the stretch. 10-9, Loma. 97-93, Haney pic.twitter.com/XC5rzK4xEz — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

How do you have it scored so far? 🤔 #HaneyLoma pic.twitter.com/65eSWF9N1r — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 21, 2023

9-раунд: Помітно втомилися обидва бійці, більше клінчів з'являється. Хейні продовжує потужно пробувати корпус Ломаченка, а той намагається відповідати легкими ударами в обличчя. Напередодні чемпіонських раундів експерти віддають перевагу чемпіону!

Round 9: Haney is simply beating Lomachenko to the punch. When Loma does good work, it's in spurts and never sustained. Another Haney round. 10-9, Haney. 88-83, Haney. #HaneyLoma — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

8-раунд: Хейні знову збиває Ломаченка з ніг і знову без нокдауну. Чемпіон продовжує активно пробивати корпус бійця з українським паспортом.

Round 8: Haney's jab is winning this fight, but the crowd is going wild every time Loma lands. Will be interesting to see how judges are influenced. Scores are bound to be all over the place. 10-9, Haney. 78-74, Haney — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

DROP IN THOSE SCORECARDS. pic.twitter.com/aO8cx2pf1l — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

7-раунд: Не так активно вже Ломаченко працює на ногах через що почав пропускати більше ударів. Намагається Василь скоротити дистанцію і викинути хорошу серію, але Хейні відповідає влучними джебами.

Round 7: Haney is really working that body with lefts and rights every time Loma closes the distance. Haney also connected on a flush counter left hook upstairs in the closing moments. With this pace, it could come down to conditioning, and these are two of the best conditioned… — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

6-раунд: Кілька важких ударів пропустив Ломаченко, але спробував відповісти короткими серіями ударів. Активнішим у цьому раунді був Хейні, більше він влучав за претендента на чемпіонські титули.

Round 6: Haney is absolutely killing Loma's body with those stinging right hands. Loma's entire left flank is deep red from the punches, but the Ukrainian is doing the better work upstairs. 10-9, Haney. 58-56, Haney #haneyloma — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

5-раунд: Пішов в атаку Ломаченко, американець виглядає трохи розгубленим. У середині раунду Хейні двома руками поклав Василя на ринг, суддя не зафіксував нокдаун.

Round 5: Lomachenko seemed to stun Haney with a flush straight left, his best punch of the fight. Haney was briefly reeling but finished the round strong with his jab and body shots. Tough fight to score. Very fast pace. 10-9, Loma. 48-47, Haney #HaneyLoma — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

A classic is brewing. pic.twitter.com/skgT0oupi7 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

4-раунд: Намагається Хейні пробивати корпус боксера з українським паспортом. Ломаченко шукає моменти для контратак, але не всі удари досягають цілі.

Round 4: Devin Haney once again established his jab and was able to keep Loma outside, for the most part. Loma broke through a few times in the closest round of the fight. Haney is doing his best to establish his lead foot outside Loma's, key with an orthodox fighter vs. a… — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

Three rounds in and we're wihessing chess at the highest level ♟️👑 pic.twitter.com/9uZSV5jW5x — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

3-раунд: Обмінялися бійці потужними атаками. Ломаченко провів хорошу серію ударів, але пропустив один потужний джеб зліва. Доволі рівний поєдинок на початку.

2-раунд: Ломаченко доволі активно розпочинає бій, з перших раундів проводячи вдалі комбінації. Не відсиджується претендент у захисті, як це було в бою з Лопесом.

Round 2: Devin Haney's jab and range is proving to be a difficult task for Lomachenko so far. Haney is doubling up on his best weapon and making Loma work to reach the inside. Loma was able to break through on a few occasions with stinging combos. 10-9, Haney. 20-18, Haney — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

1-раунд: Спокійно розпочинають бій обидва боксери. Обмінялися вдалими атаками бійці, однак Ломаченко наприкінці провів успішну комбінацію, затиснувши Хейні в кутку рингу.

Round 1: Devin Haney pressed the action and did some good body work, particularly with a stabbing jab to the midsection. Lomachenko closed the round strong with a flurry that whipped the crowd into a frenzy, but Haney's round. 10-9, Haney. — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

ПОЄДИНОК РОЗПОЧАВСЯ!

Тепер настав час з'явитися на арені абсолютному чемпіону світу - Девіну Хейні!

A fight where legacies are made 👑@RealDevinHaney looks to put himself amongst the greats.#HaneyLoma | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/tCozTcRIGQ — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

Василь Ломаченко виходить на ринг! Боксер з українським паспортом готовий до поєдинку!

Усе готово до бою за титул абсолютного чемпіона світу!

Тепер звучить національний гімн США!

На арені лунає гімн України!

Одноголосним рішенням суддів Оскар Вальдес здолав Адама Лопеса. На нас очікує головна подія вечора!

Легендарний Менні Пак'яо також слідкуватиме за поєдинком.

#HaneyLoma tonight after getting #DavisGarcia last month. This is great for 🥊! If you’re a boxing fan, tonight is a must watch fight. Who you got tonight? — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) May 21, 2023

Наразі продовжується останній бій андеркарду між Оскаром Вальдесом та Адамом Лопесом.

GET YOUR POPCORN 🍿



We're heating up in RD 3. #HaneyLoma pic.twitter.com/tePUo9RuSi — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

Василь Ломаченко та Девін Хейні проводять останні підготування до бою.

Реймонд Мураталья переміг Джеремія Накатіла, а отже в нас залишається лише один поєдинок до головної події вечору.

Боксери вже прибули на арену.

Офіційний партнер компанії Top Rank медіасервіс Megogo принципово відмовився від трансляції бою через репутаційні втрати, які пов'язані з публічною поведінкою Ломаченка. Пряма трансляція в Україні буде доступна на YouTube-каналі Top Rank.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою у цій новині.

Головні факти про бій