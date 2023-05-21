Ломаченко пробігся на тлі прапора України перед боєм проти Хейні - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) провів останні приготування на арені MGM Grand у Лас-Вегасі перед поєдинком з абсолютним чемпіоном світу, американцем Девіном Хейні (29-0-0, 15 КО).
Український боксер у своїй роздягальні побігав представним кроком та розім'явся на тлі вертикально закріпленого синьо-жовтого прапора.
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Нагадаємо, Хейні прибув на цей бій вальяжно та усміхаючись, а в андеркарті поєдинку відбувся найкращий нокаут року.
Головні факти про бій
- Відбудеться вранці (7:00 за київським часом) 20 травня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand;
- На кону стоятимуть пояси в легкій вазі - IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцю;
- Орієнтовно Хейні отримає за бій в десять разів більше за Ломаченка: 9 млн проти 900 тис.;
- Американський боксер є беззаперечним фаворитом у букмекерів. Коефіцієнти на перемогу: 1,4 проти 2,7.
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