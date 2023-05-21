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Хейні вальяжно та усміхаючись прибув на бій проти Ломаченка

Американець не показав і сліду хвилювання
Сьогодні 05:15 Андрій Дунець 133 0
Хейні вальяжно та усміхаючись прибув на бій проти Ломаченка
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу Девін Хейні (29-0-0, 15 КО) з'явився на арені MGM Grand у Лас-Вегасі для поєдинку з Василем Ломаченком (17-2-0, 11 КО).

Американський боксер виглядав розслабленим та всіляко виказував свій добрий гумор.

Відео

Нагадаємо, Хейні штовхнув Ломаченка на битві поглядів, за це американець ризикує отримати покарання.

До слова, українець уже також прибув на поєдинок.

Головні факти про бій

  • Відбудеться вранці (7:00 за київським часом) 20 травня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand;
  • На кону стоятимуть пояси в легкій вазі - IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцю;
  • Орієнтовно Хейні отримає за бій в десять разів більше за Ломаченка: 9 млн проти 900 тис.;
  • Американський боксер є беззаперечним фаворитом у букмекерів. Коефіцієнти на перемогу: 1,4 проти 2,7.

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