Хейні вальяжно та усміхаючись прибув на бій проти Ломаченка

Американець не показав і сліду хвилювання

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу Девін Хейні (29-0-0, 15 КО) з'явився на арені MGM Grand у Лас-Вегасі для поєдинку з Василем Ломаченком (17-2-0, 11 КО).

Американський боксер виглядав розслабленим та всіляко виказував свій добрий гумор.

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Нагадаємо, Хейні штовхнув Ломаченка на битві поглядів, за це американець ризикує отримати покарання.

До слова, українець уже також прибув на поєдинок.

Головні факти про бій

Відбудеться вранці (7:00 за київським часом) 20 травня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand;

На кону стоятимуть пояси в легкій вазі - IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцю;

Орієнтовно Хейні отримає за бій в десять разів більше за Ломаченка: 9 млн проти 900 тис.;

Американський боксер є беззаперечним фаворитом у букмекерів. Коефіцієнти на перемогу: 1,4 проти 2,7.

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