Хейні вальяжно та усміхаючись прибув на бій проти Ломаченка

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу Девін Хейні (29-0-0, 15 КО) з'явився на арені MGM Grand у Лас-Вегасі для поєдинку з Василем Ломаченком (17-2-0, 11 КО).
Американський боксер виглядав розслабленим та всіляко виказував свій добрий гумор.
Відео
Enter the king 👑#LomaHaney | @AutoZone pic.twitter.com/alFBeSpUBl— Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023
Нагадаємо, Хейні штовхнув Ломаченка на битві поглядів, за це американець ризикує отримати покарання.
До слова, українець уже також прибув на поєдинок.
Головні факти про бій
- Відбудеться вранці (7:00 за київським часом) 20 травня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand;
- На кону стоятимуть пояси в легкій вазі - IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцю;
- Орієнтовно Хейні отримає за бій в десять разів більше за Ломаченка: 9 млн проти 900 тис.;
- Американський боксер є беззаперечним фаворитом у букмекерів. Коефіцієнти на перемогу: 1,4 проти 2,7.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua