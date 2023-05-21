Ломаченко з упевненим виглядом приїхав на бій проти Хейні

Схоже, Василь налаштований рішуче

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) з'явився на арені MGM Grand у Лас-Вегасі для поєдинку з абсолютним чемпіоном світу, американцем Девіном Хейні (29-0-0, 15 КО).

Український боксер мав дуже рішучий вигляд.

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Нагадаємо, Хейні штовхнув Ломаченка на битві поглядів, за це американець ризикує отримати покарання.

Головні факти про бій

Відбудеться вранці (7:00 за київським часом) 20 травня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand;

На кону стоятимуть пояси в легкій вазі - IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцю;

Орієнтовно Хейні отримає за бій в десять разів більше за Ломаченка: 9 млн проти 900 тис.;

Американський боксер є беззаперечним фаворитом у букмекерів. Коефіцієнти на перемогу: 1,4 проти 2,7.

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