Стаховський: Сказав Рубльову, що за все доведеться відповідати

Колишній український тенісист Сергій Стаховський розкритикував позицію російських спортсменів.

Про це він розповів у коментарі Football Hub.

"У мене залишилось декілька знайомих, з якими я періодично зідзвонююсь. Вони не займали активну позицію, хоча, чому декілька – один.

Вони не займали активну позицію у соцмережах або публічно, хоча мають на це платформу, мабуть. Я за це їх звинувачую і не звинувачую, тому що це рішення кожного і кожному з цим жити.

З Андрієм Рубльовим я розмовляв до того, як їх відсторонив Вімблдон і після його крайнього інтерв’ю з Касаткіною.

Я сказав: "Тобі з цим жити, якщо тобі комфортно жити, коли ти нічого не кажеш – це твоє життя. Але зрозумій, що за все, що зараз коїться, колись доведеться відповідати".

З росіянами я ще намагався спілкуватися на початку війни через свою платформу.

Було дуже прикольно, мені Ерік Лессер надав свою платформу, він в той час намагався якомога більшій кількості українських спортсменів передати свою платформу, щоб вони намагалися достукатися до росіян.

У нього було 200 тисяч підписників в інстаграмі, він казав, що приблизно 60% – це росіяни.

Це було безглузде заняття, це я тільки потім зрозумів.

У перший тиждень я сподівався, що росіяни побачать, що коїться, вийдуть з якимись протестами, будуть намагатися зупинити.

Але їм пофіг, вони або підтримують, або нейтрально, або бояться щось сказати, тому що їм може щось статись.

Це не позиція, вони бояться, сидять вдома, а через це вбивають дітей, дівчат, старих – це несумісно.

У мене реально була надія, що вони вийдуть. Але виглядає так, що їх все влаштовує", - сказав Стаховський.