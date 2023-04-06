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Онуфрій - наш стовп: Ломаченко знову підтримав московського попа

Сьогодні 12:44 Андрій Твердохліб 306 0
Онуфрій - наш стовп: Ломаченко знову підтримав московського попа
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Боксер Василь Ломаченко підтримав предстоятеля Української православної церкви (московського патріархату) Онуфрія.

У своєму інстаграмі Ломаченко опублікував відео з підписом: "Блаженнійший митрополит київський і всієї України Онуфрій - наш стовп. Мру усім. З богом".

Раніше боксер опублікував відео "Союзу православних журналістів", яке розповідає новини УПЦ Московського патріархату та поширив відеозвернення підсанкційного священника УПЦ МП

Василь Ломаченко: від найкращого боксера до короля скандалів з російським відтінком

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