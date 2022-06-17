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Україні заборонили приймати Євробачення, але Калуш обурився та виступив із заявою

Сьогодні 17:49 Андрій Дунець 172 0
Євробачення традиційно відбувається у країні, звідки родом його чинний переможець
Україні заборонили приймати Євробачення, але Калуш обурився та виступив із заявою
#Калуш, #Євробачення

Джерело - Чемпіон.

Пісенний конкурс Євробачення-2023 мав відбутися в Україні згідно з регламентом змагання, адже в травні перемогу святкував український гурт Kalush Orchestra.

Втім, сьогодні організатори заявили, що наступний конкурс буде перенесено до іншої країни (найімовірніше, до Великої Британії, яка є чинним віцечемпіоном), оскільки Україна не може гарантувати безпеку учасників.

"EBU дякує UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість та можливість вивчити усі сценарії протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's. Нам дуже прикро, що конкурс наступного року не можна провести в Україні", - йдеться з-поміж іншого в заяві європейського мовника.

Натомість представники України виявилися незгодними із таким рішенням. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова правління АТ НСТУ Микола Чернотицький та переможці Євробачення 2004 і 2022 років – Руслана Лижичко та Олег Псюк із гурту Kalush – опублікували свою спільну заяву-відповідь організаторам.

"У відповідь на оприлюднену заяву Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення Євробачення-2023 в Україні, хочемо наголосити про наступне.

Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли Євробачення-2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні – надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу.

Проведення Євробачення-2023 в Україні – це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз. Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці.

Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення-2023 в Україні", - пише Олександр Ткаченко у своєму Фейсбуці.

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