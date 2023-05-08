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Шевченко та Усик разом сходили на риболовлю й загадали одне бажання - ВІДЕО

В такій зірковій компанії риба не мала права не клювати
Сьогодні 15:07 Андрій Дунець 229 0
Шевченко та Усик разом сходили на риболовлю й загадали одне бажання - ВІДЕО
#Олександр Усик, #Андрій Шевченко

Джерело - lomus_official.

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко та чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик разом провели вихідні.

Знамениті спортсмени пішли на риболовлю і, здається, клювало непогано.

"Ми нормально щуки наловили. Ловили, випускали назад і загадували бажання. Багато бажань назагадували. Перевіримо, чи виконують вони їх, чи це все казка", – сказав Усик.

"Тільки одне бажання загадали", – додав Шевченко.

Відео

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Варто додати, що Шевченко та Усик є амбасадорами президентської благодійної платформи UNITED 24, яка збирає кошти на підтримку України у протистоянні з російськими загарбниками.

Нагадаємо, нещодавно Усик також став амбасадором збірної України з футболу.

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