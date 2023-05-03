Український боксер став амбасадором збірної України

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) став амбасадором збірної України.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Олександр Усик – амбасадор національної збірної України! Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO допомагатиме збірній в реалізації соціальних проектів. Зокрема, в організації виїздів на матчі збірної воїнів, які зазнали поранень на фронті. Найближчий такий виїзд наших Героїв заплановано на поєдинок відбору до Євро-2024 Україна-Мальта, який відбудеться у словацькій Трнаві 19 червня.

Актуально: Лунін придбав рукавички Усика на благодійному аукціоні

І Олександр вже має відповідний досвід. За його активної участі нам вдалося подарувати воїнам перегляд матчу головної команди у Кракові, де 27 вересня минулого року збірна в рамках розіграшу Ліги націй УЄФА 2022/23 зустрічалась з командою Шотландії", - сказав Павелко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!