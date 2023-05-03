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Усик став амбасадором збірної України

Український боксер став амбасадором збірної України
Сьогодні 12:31 170 0
Усик став амбасадором збірної України
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) став амбасадором збірної України.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Олександр Усик – амбасадор національної збірної України! Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO допомагатиме збірній в реалізації соціальних проектів. Зокрема, в організації виїздів на матчі збірної воїнів, які зазнали поранень на фронті. Найближчий такий виїзд наших Героїв заплановано на поєдинок відбору до Євро-2024 Україна-Мальта, який відбудеться у словацькій Трнаві 19 червня.

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І Олександр вже має відповідний досвід. За його активної участі нам вдалося подарувати воїнам перегляд матчу головної команди у Кракові, де 27 вересня минулого року збірна в рамках розіграшу Ліги націй УЄФА 2022/23 зустрічалась з командою Шотландії", - сказав Павелко.

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