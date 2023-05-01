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Український баскетболіст Лень одягнув худі зі зображенням російського блогера, який дружить з Кадировим

Це сталося півтора місяця тому
Сьогодні 15:45 Андрій Дунець 416 0
Український баскетболіст Лень одягнув худі зі зображенням російського блогера, який дружить з Кадировим
#NBA, #Олексій Лень

Джерело - Трибуна.

Гравець Сакраменто Кінґз та збірної України Олексій Лень прибув на матч регулярного сезону НБА в кофті з кумедним принтом відомого російського блогера Хасбіка.

Світлина, яку показав сайт "Трибуна", датована 15 березня 2023 року.

Повне ім’я Хасбіка – Хасбулла Магомедов. Він є блогером із Дагестану, що здобув популярність завдяки генетичній аномалії, яка вплинула на його зріст та фізичний розвиток. 

Хасбік часто фотографується з місцевими бійцями ММА, а також із головою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим. Блогер навіть їздив до останнього на збори.

Нагадаємо, Сакраменто Леня поступився Голден Стейту в сьомому матчі серії першого раунду плей-оф НБА. А перед цим українець оновив кілька особистих рекордів у матчах на виліт найсильнішої баскетбольної ліги світу.

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