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Сакраменто Леня поступився Голден Стейту: результати плей-оф НБА

"Ворріорз" вийшли до наступного раунду
Сьогодні 08:40 154 0
Сакраменто Леня поступився Голден Стейту: результати плей-оф НБА
Фото: Getty Images
#NBA, #Голден Стейт, #Олексій Лень, #Сакраменто Кінгс

Джерело - Чемпіон.

Відбулося два поєдинки в межах плей-оф НБА.

НБА - Плей-оф
1 раунд, 1 травня

Сакраменто - Голден Стейт 100:120 (31:30, 27:26, 23:35, 19:29)
Рахунок у серії 3:4

Українець Олексій Лень провів на майданчику 3 хвилини і за цей час здійснив 1 перехоплення.

2 раунд

Нью-Йорк - Маямі 101:108 (32:21, 23:29, 20:31, 26:27)
Рахунок у серії 0:1

 Суперником Ворріорз у другому раунді стане Лос-Анджелес Лейкерс, які вибили в 6-ти матчах Мемфіс Гріззліс.

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