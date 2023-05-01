Сакраменто Леня поступився Голден Стейту: результати плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулося два поєдинки в межах плей-оф НБА.
НБА - Плей-оф
1 раунд, 1 травня
Сакраменто - Голден Стейт 100:120 (31:30, 27:26, 23:35, 19:29)
Рахунок у серії 3:4
Українець Олексій Лень провів на майданчику 3 хвилини і за цей час здійснив 1 перехоплення.
2 раунд
Нью-Йорк - Маямі 101:108 (32:21, 23:29, 20:31, 26:27)
Рахунок у серії 0:1
Суперником Ворріорз у другому раунді стане Лос-Анджелес Лейкерс, які вибили в 6-ти матчах Мемфіс Гріззліс.
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