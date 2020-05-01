 26 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Лобановський увійшов до ТОП-10 тренерів усіх часів
Вчора 09:24 3584
Стали відомі орієнтовні дати догравання чемпіонату України
Сьогодні 12:08 231
Павлов: За перемогу над Шахтарем Ворсклі дали 350 тисяч преміальних
Сьогодні 08:40 1100
Два клуби Першої ліги проти догравання чемпіонату
Сьогодні 07:24 1674
ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції
Вчора 19:12 679
Цифра дня. Вражаючі індивідуальні нагороди Валерія Лобановського
Вчора 19:07 1079
Роналду відмовляється повертатися в Італію
Вчора 18:46 2740
Гравців АПЛ зобов’яжуть носити маски
Вчора 17:44 1819
Олімпійського чемпіона дискваліфікували через допінг
Вчора 16:46 2370
Стала відома причина звільнення Маркевича з Чорноморця
Вчора 16:30 2989
Блоги
Дівчина дня. Українська чемпіонка із зовнішністю ляльки Барбі
Дівчина дня. Українська чемпіонка із зовнішністю ляльки Барбі Андрій Твердохліб
Вчора 17:05 1601
Правда або пий. Алієв проти Мандзюка
Правда або пий. Алієв проти Мандзюка Valeriy Ruchka
Вчора 15:25 483
Сам собі перукар. Кличко показав, як стрижеться на карантині
Сам собі перукар. Кличко показав, як стрижеться на карантині Valeriy Ruchka
Вчора 12:22 1694
Найкращу тенісистку світу ледь не вбили в розпал матчу. Моніку Селеш 27 років тому ударили ножем прямо на корті
Найкращу тенісистку світу ледь не вбили в розпал матчу. Моніку Селеш 27 років тому ударили ножем прямо на корті Valeriy Ruchka
Вчора 11:43 2066
Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі святкує 50-річний ювілей
Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі святкує 50-річний ювілей Андрій Твердохліб
29.04.2020 20:42 1961 1
Уміння перемагати несуттєво. Важливо вміти програвати. Я завжди любив програвати весело. Правила життя Андре Агассі
Уміння перемагати несуттєво. Важливо вміти програвати. Я завжди любив програвати весело. Правила життя Андре Агассі Андрій Твердохліб
29.04.2020 11:21 849
Справжній шок! 3 роки тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка
Справжній шок! 3 роки тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка Valeriy Ruchka
29.04.2020 10:06 4300
Тренуйся, де можеш. Кличко показав, як використовує підручні предмети для тренування у власному кабінеті
Тренуйся, де можеш. Кличко показав, як використовує підручні предмети для тренування у власному кабінеті Valeriy Ruchka
28.04.2020 20:13 678
BlackOut. Торохтій показав як "виключаються" важкоатлети
BlackOut. Торохтій показав як "виключаються" важкоатлети Valeriy Ruchka
28.04.2020 19:15 972
Топ-5 ожидаемых футбольных трансферов 2020
Топ-5 ожидаемых футбольных трансферов 2020 Дима Копий
28.04.2020 15:55 1102
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:55 Футбол Ще один французький клуб судитиметься з лігою через достроковий фініш сезону 156
12:40 Бокс Бій Джошуа - Ф'юрі планується у грудні в Саудівській Аравії 352
12:25 Футбол У тренера білоруського клубу підозрюють зараження на коронавірус 394
12:08 Футбол Стали відомі орієнтовні дати догравання чемпіонату України 231
11:51 Бокс Редкач: Ломаченко мене заблокував, буду вболівати за Лопеса 1071
11:44 RunNews Альтернатива музиці на пробіжках. Добірка подкастів про біг 498
11:33 Футбол Сачко: Перемога над Шахтарем у Кубку запам'яталася на все життя 629
11:15 Бокс Колишній чемпіон світу засуджений до трьох років тюремного ув'язнення 1274
11:01 Блог З'явився трейлер фільму про українських легенд НХЛ 337
10:57 Футбол Півзахисник Динамо міг перейти до Барселони 711
10:41 Футбол Капітан Зорі: Який був сенс зупиняти чемпіонат України, якщо знову будемо без глядачів? 265
10:25 Футбол Цітаішвілі: Просив у Ярмоленка футболку - він не дав 1453
10:10 Футбол Павелко: Зробимо все, щоб Шевченко і далі працював зі збірною 931
09:55 Бокс Ф'юрі: Вважаю себе найкращим боксером всіх часів 1656
09:47 Блог 26 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика 948 1
09:40 Футбол Мілевський: Поки помився - вже 2:3 горимо 1144
09:25 Футбол Президент однієї з федерації футболу потрапив у гучний сексуальний скандал 1283
09:11 Баскетбол У США помер колишній баскетболіст Філадельфії 1266
08:55 Футбол Атлетіко визначився з тренером на наступний сезон 1271
08:40 Футбол Павлов: За перемогу над Шахтарем Ворсклі дали 350 тисяч преміальних 1100
08:24 Футбол Болбат: Луческу - найсуворіший тренер у моїй кар'єрі 1463
08:08 Легка атлетика У 32-річному віці померла легкоатлетка, донька тренера Прикарпаття 2264
07:24 Футбол Два клуби Першої ліги проти догравання чемпіонату 1674
30 Квітня 2020
23:54 Фехтування Харлан обдумувала завершення кар’єри перед Олімпіадою у Ріо 1588
23:40 Футбол Руї вірить у перемогу Наполі над Барселоною 1554

26 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика

Сьогодні 09:47 Valeriy Ruchka 948 1
26 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика

Джерело - Чемпіон.

Найкращий гонщик в історії Формули 1, великий чемпіон і Людина Дощу: ось як характеризували Сенну любителі автоспорту. Всього за десять років виступів він виграв 41 гонку і завоював 65 поул-позицій. Айртон Сенна був визнаним майстром кваліфікацій свого часу.

У віці 34 років Сенна загинув в аварії на Гран-прі Сан-Марино в Імолі, і спорт втратив одного зі своїх найулюбленіших героїв.

Остання гонка Сенни

У 1994 році Сенна перейшов із Макларена у команду Вільямс-Рено, яку вважали на той час найсильнішою в чемпіонаті Формули-1. Сенна доволі непогано розпочав сезон, проте перегони 1 травня закінчилися для нього трагічно.

Неприємні події траплялися на цих перегонах впродовж усього вікенду. Під час суботньої кваліфікації розбився австрійський гонщик Роланд Ратценбергер. Ця смерть шокувала всіх. До цього, впродовж 12 років ніхто на цій трасі не гинув. З ініціативи Айртона були скликані загальні збори, на яких він піднімав питання підвищення безпеки перегонів. Учасники цих зборів згадували, що Сенна поводився дуже нервово і неврівноважено, наче щось передчував.

Жодні заходи безпеки не змогли запобігти трагічному закінченню гонки. На сьомому колі Айртон Сенна на величезній швидкості врізався у стіну. Швидкість машини на той момент була близько 218 кілометрів на годину. Айртона дістали з уламків і на вертольоті доправили до шпиталю. Після проведення обстеження лікарі зрозуміли, що мозок Айртона мертвий і шансів на його вихід з коми немає.

Смерть Сенни стала трагедією для багатьох уболівальників у всьому світі, і особливо в Бразилії. Бразильський уряд оголосив триденний національний траур. У день похорону Сенни в Сан-Паулу траурну процесію супроводжували декілька мільйонів чоловік.

Останнє коло в житті Айртона Сенни

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()