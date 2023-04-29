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31 рік тому збірна України провела свій перший матч: чим нині займаються герої тієї гри

Сьогодні 07:00 Андрій Павлечко 361 0
31 рік тому збірна України провела свій перший матч: чим нині займаються герої тієї гри
#Збірна України з футболу, #Олег Саленко, #Іван Гецко, #Олег Лужний

Джерело - Чемпіон.

29 квітня відзначається Всеукраїнський день футболу. В цю дату у 1992 році збірна України з футболу зіграла свій перший матч після проголошення незалежності. Суперником стала збірна сусідньої Угорщини, яка перемогла з рахунком 3:1.

Попри поразку, цей матч назавжди залишився в історії нашого футболу. Погляньмо, що зараз відбувається з дійовими особами, які в тій грі вийшли на поле з перших хвилин та перерізали червону стрічку жовто-блакитних матчів.

Ігор Кутепов, воротар

Кутепов не запам'ятався вболівальникам як залізний перший номер національної збірної України. В голкіпера – всього 4 матчі у рамці головної команди. Всю свою славу Ігор Миколайович, здобув виступаючи за харківський Металіст та київське Динамо.

Наприкінці кар'єри український футболіст вирушив захищати кольори російських клубів, а там, напевно, його хтось укусив. Вже після повномасштабного російського вторгнення в Україну Кутепов потрапив у список українських спортсменів, які після 24 лютого брали участь у заходах рф, білорусі та на тимчасово окупованих територіях.

Взимку цього року він увійшов до тренерського штабу Арсенала (Дзержинськ), який виступає у другому білоруському дивізіоні. Здається, його не хвилює те, що з території тієї країни летять ракети в мирні українські міста.

Олег Лужний, захисник

Фото: Ю. Юр'єв

На час дебюту за збірну України Лужний виступав у складі київського Динамо. За плечима молодий правий оборонець вже мав виступи за луцьке Торпедо та СКА Карпати. Потім будуть численні здобутки в біло-синій формі, півфінал Ліги чемпіонів та пам’ятне "відрядження" до лондонського Арсенала…

Нині Лужний відпочиває: "Зараз у моїй тренерській кар’єрі пауза. Бачите, що відбувається… Поки ніяких хороших варіантів немає. Коли згадаю, як потрапив у Таврію, то в такий "маргарин" більше не хочу влазити. Загартувався, і то не трошки. Там було дуже весело". Після 24 лютого 2022-го Олег Романович вступив у ряди територіальної оборони.

Юрій Никифоров, захисник

Колишнього гравця Чорноморця позиціонують як українця, хоча за збірну України він зіграв усього 3 матчі, а згодом взяв російське футбольне громадянство.

Після початку повномасштабної війни не втік із росії, а навпаки – ходив на різні футбольні шоу, які окупанти знімали на YouTube. Влітку 2022 року поповнив тренерський штаб збірної терористичної країни й заявив, що їхній команді потрібно готуватися до повернення у міжнародний футбол. Мрійник.

Сергій Беженар, захисник

Фото: ФК Динамо Київ

Після трансферу Іллі Забарного в Борнмут Беженар сказав, що українець довго не затримається в команді, бо його швидко "хапне" топклуб. Багато гравців стартового складу Динамо проходили школу ексфутболіста киян у ДЮСШ.

Сергій Миколайович працює там з 2012 року, але якось на рік його занесло в окупований Крим, де він тренував місцеву Таврію впродовж сезону. Втім, він швидко одумався і повернувся до роботи у структурі Динамо.

Сергій Третяк, захисник

Веде неактивну тренерську діяльність. Після завершення кар'єри футболіста Третяк почав працювати в ізраїльському Бейтарі асистентом головного тренера. Згодом йому довірили роботу з молоддю клубу, але через зміну керівництва він був звільнений та поки не повертався до професійної тренерської роботи.

Сергій Ковалець, півзахисник

Відмінно від свого експартнера по національній збірній Третяка, Ковалець досі тримається на плаву в тренерській роботі. Пан Сергій очолював безліч українських і закордонних клубів. Зараз осів у Інгульці, з яким посідає 9-те місце в УПЛ. Але найголовніше, що коучу вдалося виконати пряму вказівку Олександра Поворознюка – переграти Рух у новому українському Дербі.

Ілля Цимбалар, півзахисник

Колишній футболіст Чорноморця зіграв за збірну України всього 3 матчі. Далі обрав для себе футболку збірної росії, з якою з’їздив на декілька великих міжнародних турнірів і навіть забив гол італійцям на Євро-1996. Після закінчення кар’єри, у 2002 році, працював тренером у низці російських клубів.

Читайте також: Він подобався Венгеру і їхав в Лондон підписувати контракт... Життя та смерть Іллі Цимбаларя

Життя Іллі обірвалось 28 грудня 2013 року в Одесі. Через деякий час на честь Цимбаларя відкрили зірку на місцевій Алеї Слави.

Юрій Шелепницький, півзахисник (капітан)

В історію нашого футболу Шелепницький увійшов як перший капітан збірної України. Втім, парадокс у тому, що матч проти угорців став для нього першим і останнім у складі національної команди. У ФФУ не хотіли спостерігати за грою Шелепницького, коли той переїхав до турецького Трабзонспора.

Річ у тім, що через надмірне бажання підписати контракт з турками Юрій не поїхав зі збірною на американське турне. Після цього футбольна влада почала ігнорувати гравця. Зараз Юрій Шелепницький є тренером КЗ ДЮСШ "Буковина". У сезоні-2020/21 Буковина U-17 під керівництвом тренера стала бронзовим призером чемпіонату України.

Сергій Погодін, півзахисник

29 квітня 1992 року Погодін не пішов у бар святкувати свій день народження, а вийшов на гру проти Угорщини. Це був його єдиний матч у складі збірної України.

Після дебюту за національну команду гравець Шахтаря поїхав у "світове турне" Європою, але закріпитися ніде не зміг. Догравати повернувся додому (Торпедо, Зоря, Титан), потім намагався тренувати, але зараз вважається тільки ветераном "гірників". У 2016-му в цій якості вручав призи учасникам "Давай, грай".

Олег Саленко, нападник

З гравців, які захищали кольори збірної України, а потім перебрались до збірної росії можна скласти символічну команду. Саленко, що зіграв усього 1 матч за "синьо-жовтих", вже на ЧС-1994 був у формі нашого ворога. Там Олегу вдалося забити унікальні 5 голів у одній грі, а загалом 6, і отримати Золоту бутсу турніру.

Зараз Саленко підробляє футбольним експертом, а можливо ще й мольфаром. Ексфутболіст із легкістю вгадав точний рахунок матчу Динамо – Шахтар: "Фаворитів у матчі немає. Буде нічия 1:1".

Сергій Щербаков, нападник

Колишній форвард Шахтаря зіграв за збірну всього 2 матчі. У грі проти угорців Щербаков був наймолодшим гравцем у стартовому складі. Втім, уже наступного року він закінчив кар’єру футболіста.

Річ у тім, що бувши гравцем португальського Спортинга, випив зайвого на прощальній вечірці тренера Боббі Робсона, сів за кермо й потрапив у аварію, яка прикувала його до інвалідного візка. Наразі він проживає у Москві, працює аналітиком у Локомотиві. Про війну на Батьківщині мовчить.

Іван Гецько, нападник

Автор першого голу збірної України. В тому матчі вийшов на заміну, а потім красивим ударом зі штрафного забив історичний мяч. Гецько був одним з небагатьох футболістів, які могли нав’язати боротьбу в гонці бомбардирів Андрієві Шевченку.

А от із тренерською діяльністю не пішло. Хоча в ролі експерта колишній бомбардир виглядає досить впевнено. Нещодавно зізнався, що коли почав шукати запис свого голу у ворота Угорщини, то голос в телефоні промовив "2000 баксів і він твій", але Іван відмовився.

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