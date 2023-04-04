Саленко назвав найкращу кандидатуру на посаду тренера збірної України

Екстренер Ворскли Юрій Максимов має готувати збірну України до матчів відбору Євро-2024.

Про це розповів ексфорвард Динамо Олег Саленко

"Аль-Айн вже не відпустить Реброва, я так розумію. Я вважаю кандидатом на посаду тренера збірної Юрія Максимова. Він знає всіх гравців і має авторитет.

УАФ потрібно якнайшвидше визначатися з кандидатурою, щоб тренер уже підбирав футболістів. Інакше у нас можуть бути проблеми і у червневих матчах", – сказав Саленко.