Гецко: Гра з Англією нагадувала товариський матч ветеранів

Збірна України не змогла нічого створити в атаці у матчі відбору Євро-2024 проти команди Англії (0:2).

Про це розповів ексгравець національної команди Іван Гецко.

"Що тут можна коментувати? Англія забила два м'ячі і просто зупинилася, грала на утримання рахунку. А у виконанні збірної України я не побачив нічого, особливо в атаці. Якщо контроль м'яча ще якийсь був присутній, то в атаці взагалі повний провал.

Про який можна говорити прогрес футболу, якщо ми говоримо, що Ротань нам пропонує високі футбольні матерії, а на виході ані взяття воріт, ані комбінацій, ані стандартів? Маліновський за всю гру жодного разу не знайшов можливості пробити по воротах. І це гравець атакувального плану, який грає в одному з топ-чемпіонатів.

Те, що було і близько не нагадувало відбірну гру. Скоріше – товариський матч ветеранів. Дивишся, начебто грають люди за кордоном, у європейських клубах, а адекватного рівня навіть не видно. У найкращому разі середній. З іншого боку, що ми хочемо? Той травмований, інший відновлюється, третій не готовий, у своєму клубі зіграв лише сім хвилин і таке інше. Відмазки будуть скрізь. Але логічне тоді питання — навіщо тоді цих гравців ставити? У нас є нормальні футболісти, які в гарній формі мають постійну практику в нашому чемпіонаті. Так ставте їх, нехай доводять і демонструють, на що здатні. У будь-якому випадку від них користі буде більше, ніж від легіонерів, рівень готовності яких бажає кращого.

Так, усі розуміють, у якій непростій ситуації зараз є наша країна, наші громадяни, футбол зараз далеко не на першому місці. І, однак, у цій ситуації є у нас гравці, які грають за кордоном, до них ніхто не пред'являє якихось зусиль, вони не настільки обтяжені всіма турботами, які є у тих, хто живе в Україні. Тож на якості гри це, за ідеєю, теж якось має позначатися", - сказав Гецко.