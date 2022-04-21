Лондонський клуб підтримав ексгравця збірної України

Джерело - SportArena.

Легенди лондонського Арсенала Патрік Вієра, Тоні Адамс та інші підтримали колишнього "каноніра" Олега Лужного.

Про це Лужний розповів порталу SportArena.

"Це було дуже приємно. Не чекав такої підтримки. Це все йшло від керівництва клубу, я щиро їм подякував. Було дуже приємно, що лондонський Арсенал переживає за нашу країну, за мене, що їм не все одно. Я такого не бачив в жодному іншому клубі, де колись грали українські футболісти. Хочу ще раз подякувати за підтримку Арсеналу, що переживають за нас", - заявив ексканонір.

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"Зі стартом бомбардування українських міст мені дзвонили одноклубники з лондонського клубу, зокрема Тоні Адамс, Патрік Вієра, Лі Діксон, Жиль Гріманді. Вони шоковані і не могли повірити в те, що відбувається в Україні".

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