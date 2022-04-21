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Лужний: Було приємно, що Арсенал переживає за Україну. Дзвонили Адамс, Вієра

Сьогодні 22:02 90 0
Лондонський клуб підтримав ексгравця збірної України
Лужний: Було приємно, що Арсенал переживає за Україну. Дзвонили Адамс, Вієра
#Арсенал (Лондон), #Динамо Київ, #Олег Лужний

Джерело - SportArena.

Легенди лондонського Арсенала Патрік Вієра, Тоні Адамс та інші підтримали колишнього "каноніра" Олега Лужного.

Про це Лужний розповів порталу SportArena.

"Це було дуже приємно. Не чекав такої підтримки. Це все йшло від керівництва клубу, я щиро їм подякував. Було дуже приємно, що лондонський Арсенал переживає за нашу країну, за мене, що їм не все одно. Я такого не бачив в жодному іншому клубі, де колись грали українські футболісти. Хочу ще раз подякувати за підтримку Арсеналу, що переживають за нас", - заявив ексканонір.

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"Зі стартом бомбардування українських міст мені дзвонили одноклубники з лондонського клубу, зокрема Тоні Адамс, Патрік Вієра, Лі Діксон, Жиль Гріманді. Вони шоковані і не могли повірити в те, що відбувається в Україні". 

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"Коли я надіслав Вієра кілька відео військових дій, він шокуючи перепитав чи це не кіно. Так це все схоже на фільм жахів, який відбувається на нашій землі. За час, поки я прожив у Англії, зрозумів, наскільки це чесний і справедливий народ. З нами весь цивілізований світ, бо ми боремось за право на існування, свободу і демократію. Проти тиранії, диктатури та репресій", - сказав Лужний.

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