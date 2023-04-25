Лунін пропустив гол між ногами від команди Циганкова в Ла Лізі - ВІДЕО

Нападник Жирони впіймав кураж у першому таймі, а захист Реала зіграв непереконливо

Джерело - Чемпіон.

Жирона нашого Віктора Циганкова швидко здобула комфортну перевагу над Реалом Андрія Луніна в матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії.

На 12-й та 24-й хвилинах відзначився Валентін "Таті" Кастельянос. Другий гол вийшов особливо прикрим для українського воротаря мадридців - м'яч пішов поміж ніг.

Детальніше відео голу

На перерву команди пішли за рахунку 2:1 - один гол для Мадрида відквитав Вінісіус Жуніор.

Нагадаємо, Валентін Кастельянос нещодавно став жертвою кібербулінгу з боку фанів, після того як не віддав пас Віктору Циганокву в матчі проти Барселони. Пізніше Циганков публічно став на захист одноклубника.

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