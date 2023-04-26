Лунін має намір продовжити контракт з Реалом

Джерело - Чемпіон.
Голкіпера Реала Андрій Лунін має намір підписати новий контракт з клубом.
Про це повідомляє Madrid Xtra
Керівництво мадридців відкрите до цієї ідеї, однак сумніви мають представники тренерського штабу.
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Чинний контракт українця з Реалом розрахований до літа 2024 року.
🚨🎖️| Lunin wants to renew with Real Madrid. Real Madrid’s board are also open to the idea, but the coaching staff see things differently. @MarioCortegana pic.twitter.com/2YEGDsq1eE— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 26, 2023
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