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Лунін має намір продовжити контракт з Реалом

Українець може підписати новий контракт з мадридцями
Сьогодні 11:17 276 0
Лунін має намір продовжити контракт з Реалом
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Голкіпера Реала Андрій Лунін має намір підписати новий контракт з клубом.

Про це повідомляє Madrid Xtra

Керівництво мадридців відкрите до цієї ідеї, однак сумніви мають представники тренерського штабу.

  Актуально: Лунін - найгірший гравець матчу Жирона - Реал

Чинний контракт українця з Реалом розрахований до літа 2024 року.

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