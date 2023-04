Лунін має намір продовжити контракт з Реалом

Голкіпера Реала Андрій Лунін має намір підписати новий контракт з клубом.

Про це повідомляє Madrid Xtra

Керівництво мадридців відкрите до цієї ідеї, однак сумніви мають представники тренерського штабу.

Чинний контракт українця з Реалом розрахований до літа 2024 року.

