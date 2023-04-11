Циганков публічно підтримав одноклубника, який не віддав йому пас на порожні ворота Барселони

Гідний крок від українського футболіста

Джерело - Інстаграм Віктора Циганкова.

Віктор Циганков став на захист Валентіна Кастельяноса, який під час матчу Жирони у 28-му турі Ла Ліги проти Барселони пошкодував віддати йому передачу в очевидній ситуації.

Відповідний допис український вінгер опублікував у сторіз інстаграма.

"Я бачив багато гейту на адресу мого брата, і я страшенно розчарований. "Таті" (прізвисько аргентинця - ред.) - перший, хто бажає лише найкращого для команди, і я на 100 відсотків переконаний, що він дасть цьому клубові багато. Ми всі вчимось на власних помилках, але продовжуємо йти разом", - написав Циганков, тегнувши Кастельяноса і прикріпивши своє фото з ним.

Скріншот

Нагадаємо, раніше аргентинський нападник видалив свої соцмережі після хвилі негативу від уболівальників, а тренер Жирони навіть повідомив, що Кастельянос плакав у роздягальні після матчу.

Сама гра з Барселоною завершилась із рахунком 0:0.

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