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Циганков міг забити Барселоні, але партнер не віддав українцю пас на порожні ворота - ВІДЕО

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Циганков міг забити Барселоні, але партнер не віддав українцю пас на порожні ворота - ВІДЕО
#Барселона, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Жирона нашого Віктора Циганкова була близька, щоб відкрити рахунок у матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги проти Барселони.

На 55-й хвилині Циганков разом із Валентіном Кастельяносом удвох виходили на голкіпера суперників Марк-Андре тер Штегена, але аргентинський нападник вирішив не ділитися м'ячем з українцем і пробив сам. Вийшло невдало - повз ворота.

Відео

Матч у підсумку завершився нульовою нічиєю.

Огляд

Нагадаємо, днями стала відома зарплатня Циганкова в Жироні. Ексгравець Динамо за 9 матчів у чемпіонаті Іспанії встиг відзначитись 6 результативними діями: 3 голами та 3 асистами.

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