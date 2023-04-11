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Одноклубник Циганкова розплакався і видалився зі соціальних мереж після матчу з Барселоною

І все через одне неправильне рішення під час гри
Сьогодні 17:12 Андрій Дунець 246 0
Одноклубник Циганкова розплакався і видалився зі соціальних мереж після матчу з Барселоною
#Барселона, #Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Нападник Жирони Валентін Кастельянос після матчу 28-го туру Ла Ліги проти Барселони видалив свої акаунти у твіттері та інстаграмі.

Причиною, очевидно, став епізод на 55-й хвилині гри, коли аргентинець не віддав пас Віктору Циганкову на порожні ворота суперника. Це рішення здійняло хвилю агресії проти Кастельяноса в коментарях з боку вболівальників, а через 5 хвилин футболіст був замінений.

Про видалення сторінок футболіста в соціальних мережах повідомив журналіст Ніл Сола.

Перед цим головний тренер Жирони Мічел навіть розповідав, що Кастельянос плакав у роздягальні.

"Це гравець, який дає нам багато чого. Він плакав у роздягальні. Форвардам болючіше втрачати такі шанси після всієї тієї роботи, яку вони виконують.

Він вважає, що у нього був варіант з Циганковим, це вихід 2 в 1. Кастельянос багато чого дав нам цього сезону, і продовжить це робити. Я переконаний у його рівні. Нападники готові до таких невдач, він ще принесе нам багато радості", - наводить слова наставника видання Marca.

Нагадаємо, що Жирона зіграла з Барселоною в нульову нічию на Камп Ноу.

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