Мудрик забив феноменальний гол боковими ножицями на тренуванні Челсі - ВІДЕО

Шкода, що це був не офіційний матч...

Джерело - Твіттер Челсі.

Михайло Мудрик вкотре вразив своїми вміннями партнерів по Челсі на тренуванні команди.

Українець виконав удар у красивому стрибку, змусивши одноклубників захоплено викрикувати та аплодувати.

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Нагадаємо, минулого тижня Челсі поступився Реалу з рахунком 0:4 за підсумком двох поєдинків у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. А в матчі-відповіді Мудрик змарнував вихід сам на сам із Тібо Куртуа.

Додамо, що нещодавно Михайло відзначився розумним гольовим пасом в матчі АПЛ - цей асист став лише другою результативною дією українського вінгера за лондонський клуб.

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