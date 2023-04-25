Мудрик забив феноменальний гол боковими ножицями на тренуванні Челсі - ВІДЕО

Джерело - Твіттер Челсі.
Михайло Мудрик вкотре вразив своїми вміннями партнерів по Челсі на тренуванні команди.
Українець виконав удар у красивому стрибку, змусивши одноклубників захоплено викрикувати та аплодувати.
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Нагадаємо, минулого тижня Челсі поступився Реалу з рахунком 0:4 за підсумком двох поєдинків у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. А в матчі-відповіді Мудрик змарнував вихід сам на сам із Тібо Куртуа.
Додамо, що нещодавно Михайло відзначився розумним гольовим пасом в матчі АПЛ - цей асист став лише другою результативною дією українського вінгера за лондонський клуб.
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