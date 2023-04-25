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Мудрик забив феноменальний гол боковими ножицями на тренуванні Челсі - ВІДЕО

Шкода, що це був не офіційний матч...
Сьогодні 16:44 Андрій Дунець 685 0
Мудрик забив феноменальний гол боковими ножицями на тренуванні Челсі - ВІДЕО
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Твіттер Челсі.

Михайло Мудрик вкотре вразив своїми вміннями партнерів по Челсі на тренуванні команди.

Українець виконав удар у красивому стрибку, змусивши одноклубників захоплено викрикувати та аплодувати.

Відео

Нагадаємо, минулого тижня Челсі поступився Реалу з рахунком 0:4 за підсумком двох поєдинків у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. А в матчі-відповіді Мудрик змарнував вихід сам на сам із Тібо Куртуа.

Додамо, що нещодавно Михайло відзначився розумним гольовим пасом в матчі АПЛ - цей асист став лише другою результативною дією українського вінгера за лондонський клуб.

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