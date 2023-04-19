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Мудрик показав м'язи у спортзалі після вильоту з ЛЧ від Реала - ВІДЕО

Українець довго не сумує після невдалих матчів
Сьогодні 18:23 Андрій Дунець 481 0
Мудрик показав м'язи у спортзалі після вильоту з ЛЧ від Реала - ВІДЕО
#Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик у поті чола працює у тренажерному залі після вильоту Челсі з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від мадридського Реала.

Відповідні кадри лівий вінгер лондонців показав у сторіз свого інстаграма.

Відео

Нагадаємо, Челсі поступився Реалу з рахунком 0:4 за підсумком двох поєдинків у чвертьфіналі ЛЧ. А в матчі-відповіді Мудрик змарнував вихід сам на сам із Тібо Куртуа.

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