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Мудрик змарнував вихід сам на сам у матчі Ліги чемпіонів проти Реала - ВІДЕО

Щоправда, в підсумку було зафіксовано офсайд
Сьогодні 01:43 Андрій Дунець 394 0
Мудрик змарнував вихід сам на сам у матчі Ліги чемпіонів проти Реала - ВІДЕО
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик не використав чудовий момент для голу в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Челсі та Реалом.

Українець з'явився на полі на 67-й хвилині, а на 88-й не реалізував вихід сам на сам із воротарем Тібо Куртуа.

Відео

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Варто зазначити, що асистент арбітра після удару Мудрика зафіксував офсайд, тож, найімовірніше, якби Михайло забив, м'яч усе одно скасували б.

Челсі ж програв Реалу з рахунком 0:2 (загальний - 0:4) і вилетів із поточного розіграшу ЛЧ.

Огляд матчу

Нагадаємо цими вихідними Мудрик відзначився розумним гольовим пасом у матчі АПЛ.

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