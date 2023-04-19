Мудрик змарнував вихід сам на сам у матчі Ліги чемпіонів проти Реала - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Михайло Мудрик не використав чудовий момент для голу в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Челсі та Реалом.
Українець з'явився на полі на 67-й хвилині, а на 88-й не реалізував вихід сам на сам із воротарем Тібо Куртуа.
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Варто зазначити, що асистент арбітра після удару Мудрика зафіксував офсайд, тож, найімовірніше, якби Михайло забив, м'яч усе одно скасували б.
- Мудрик із росії? Іспанський сайт неправильно вказав рідне місто Михайла напередодні матчу з Реалом в ЛЧ
Челсі ж програв Реалу з рахунком 0:2 (загальний - 0:4) і вилетів із поточного розіграшу ЛЧ.
Огляд матчу
Нагадаємо цими вихідними Мудрик відзначився розумним гольовим пасом у матчі АПЛ.
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