100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні

З 15-го туру (листопад 2022 року) Олександр Зінченко грав у всіх матчах за Арсенал, лише одного разу з’явившись на заміну в цей період. Його травма дозволила Кірану Тірні повернутись у склад та зіграти матч проти Вест Гема, проте весь поєдинок шотландський захисник намагався, на прохання Мікеля Артети, копіювати Зінченка та його стилістику гри.

Олександр чи Алекс, як його частіше називають в Англії, — дуже впливова фігура як для Манчестер Сіті, так і для свого нинішнього клубу. Чому так сталось? Пригадаймо.

Травень 2022 року. Манчестер Сіті — у гонитві за чемпіонством у Прем'єр-лізі, а також у надіях виграти Лігу чемпіонів. Ліверпуль — не відступає ні на мить, і кожна помилка може забрати шанс на титул. У день матчу проти Ньюкасла Зінченко виходить до одноклубників, щоб виголосити промову, яка дасть подальшу мотивацію на боротьбу.

Don’t you just love how many leaders we have in our squad💪🏽🏆



