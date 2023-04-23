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100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні

Озираючись на вже подолану дистанцію...
Сьогодні 09:21 Євген Вайлдер 1852 0
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

З 15-го туру (листопад 2022 року) Олександр Зінченко грав у всіх матчах за Арсенал, лише одного разу з’явившись на заміну в цей період. Його травма дозволила Кірану Тірні повернутись у склад та зіграти матч проти Вест Гема, проте весь поєдинок шотландський захисник намагався, на прохання Мікеля Артети, копіювати Зінченка та його стилістику гри.

Олександр чи Алекс, як його частіше називають в Англії, — дуже впливова фігура як для Манчестер Сіті, так і для свого нинішнього клубу. Чому так сталось? Пригадаймо.

Травень 2022 року. Манчестер Сіті — у гонитві за чемпіонством у Прем'єр-лізі, а також у надіях виграти Лігу чемпіонів. Ліверпуль — не відступає ні на мить, і кожна помилка може забрати шанс на титул. У день матчу проти Ньюкасла Зінченко виходить до одноклубників, щоб виголосити промову, яка дасть подальшу мотивацію на боротьбу. 

Усі стоять та слухають третього з наймолодших футболістів у складі — того, хто надихає їх на перемогу 5:0, а через декілька тижнів — разом із командою (можливо, найкращою в історії сучасної Прем'єр-ліги) здобуває титул.

"Я впевнений, що тут абсолютно всі закохані у Зінченка. Ні, я це знаю, чесно. Він — дуже важлива фігура для нашого клубу", — розповів пізніше Пеп Ґвардіола. 

Арсенал дуже добре знав про ці чесноти футболіста, тому зараз Алекс знову мотивує свою команду на битву до останнього, аби врешті-решт завоювати такий довгоочікуваний трофей для лондонського клубу. 

Що зробило його таким

Тим, хто слідкують за Олександром, давно відома його історія: в 11 років поїхав з дому, пройшов довгий шлях та, як і всі ми, зустрівся з війною та переживанням за свою родину. Поки Зінченко на полі, його сім'я та друзі за 2500 тисячі кілометрів все ще ховаються у бомбосховищах та підвалах, коли триває черговий обстріл з боку росії. 

На початку повномасштабного вторгнення Зінченко хотів повернутися в Україну, але Манчестер Сіті тоді відмовив його від цієї ідеї, запропонувавши вести інформаційну боротьбу та залучити всі сили, щоб допомогти державі. У березні 2022-го медіавідділ Сіті не міг сказати навіть приблизну кількість запитів зі сторони ЗМІ, які хотіли розповісти історію України з вуст Олександра. Він обрав BBC та інтерв'ю з Ґарі Лінекером, який також є безперечним другом України. Опісля Ґарі сказав, що це було неймовірно гостро та дуже реально.

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Пеп Ґвардіола завжди позитивно говорив про Зінченка, постійно розповідаючи історії, як і наскільки українець міг мотивувати команду та віддати себе на полі в моментах, коли мав можливість грати.

Після переходу в Арсенал усе змінилось. Зінченко вийшов із роздягальні чемпіонів, де він був черговим переможцем, та перейшов до команди, де він став одним з тих, хто знає як перемагати. Його переїзд до Лондона — це не лише зміна клубу, а й зміна ролі. В Арсеналі він важливий кожну хвилину — фанати люблять його, керівництво та тренери люблять його. А Олександр повністю віддає себе команді. 

Його зв'язок з Арсеналом почався ще в часи в Уфі — там Олександр грав разом з Еммануелем Фрімпонґом, колишнім “каноніром”, що застав еру Венґера, знайомим із ван Персі та іншими футболістами того періоду.

Фрімпонґ навчав Зінченка англійської мови. "Його англійська була дуже погана, — розповідав Еммануель. — Я був, напевно, найкращим англомовним гравцем у команді, відтак став його вчителем. Він часто розпитував про Англію, мені тоді здавалось це дивним, але, як показав час, він вже тоді планував усе наперед". 

21 квітня 2023-го Зінченко провів 100-й матч в Англійській Прем'єр-лізі. Сьогодні всі вже звикли, що він — основний гравець АПЛ, але сто матчів тому ніхто б у це не повірив. Тепер Олександр — чотириразовий чемпіон Англії та б'ється за п'яте чемпіонство. Й воно, хоч і буде дуже складно, є цілком реальним. Тому годі дивуватись.

Євген Вайлдер, Чемпіон

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