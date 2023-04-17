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Зінченко претендує на потрапляння до збірної сезону АПЛ

Українського захисника включили до списку кандидатів у символічну команду року
Сьогодні 22:25 127 0
Зінченко претендує на потрапляння до збірної сезону АПЛ
Фото Getty Images
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - isport.ua.

Англійська Прем'єр-ліга визначилася з претендентами на потрапляння до символічної збірної сезону-2022/23.

Про це повідомляє Squawka.

Усього список нараховує 40 імен, розділених на воротарів, захисників, півзахисників і нападників, із яких буде обрано одинадцятку найкращих.

До кандидатів на потрапляння в команду року був включений і український захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко.

Воротарі: Нік Поуп (Ньюкасл), Аарон Ремсдейл (Арсенал), Аліссон Беккер (Ліверпуль), Бернд Лено (Фулгем), Кепа Аррісабалага (Челсі)

Захисники: Габріел (Арсенал), Вільям Саліба (Арсенал), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Свен Ботман (Ньюкасл), Олександр Зінченко (Арсенал), Тьяго Сілва (Челсі), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Бен Мі (Брентфорд) Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Рубен Діаш (Манчестер Сіті)

Півзахисники: Мартін Едегор (Арсенал), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Родрі (Манчестер Сіті), Бруно Гімараес (Ньюкасл), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон), Жоау Пальїнья (Фулгем), Джеймс Меддісон (Лестер), Соллі Марч (Брайтон), Каору Мітома (Брайтон), Родріго Бентанкур (Тоттенгем), П'єр-Еміль Гейбьєрг (Тоттенгем)

Нападники: Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Букайо Сака (Арсенал), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Габріель Мартінеллі (Арсенал), Джек Гріліш (Манчестер Сіті), Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед), Мохамед Салах (Ліверпуль), Мігель Альмірон (Ньюкасл), Оллі Воткінс (Астон Вілла), Кай Гаверц (Челсі), Ріяд Марез (Манчестер Сіті), Дарвін Нуньєс (Ліверпуль)

Раніше повідомлялося, що Зінченко буде готовий зіграти у найближчому матчі Арсеналу.

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