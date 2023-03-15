Підтримав Україну, але розкритикував Велику Британію: Ґарі Лінекер — ведучий із позицією, за яку довелося платити

Розповідаємо про знаковий конфлікт у світі футбольного ТБ

Джерело - Чемпіон.

Футбол в Англії — більше, аніж просто спорт. Це фраза настільки ж стара, як і сам вид спорту, але з кожним разом вона стає дедалі актуальнішою. Внукам передають стадіонні місця від своїх прадідусів та прабабусь, цілі сім'ї та різні категорії людей ходять на футбол, дивляться футбол, читають про футбол.

Майже кожен в Англії знає Ґарі Лінекера. Знає його і як футболіста в минулому, і як ведучого, можливо, однієї з найпопулярніших передач — Match of the Day на телеканалі BBC. Близько тижня Лінекера не було на шоу, й каналу довелося випускати програму взагалі без студії. Чому так сталося? Ґарі було відсторонено. Чому так сталося? Відтворімо маленьку ретроспективу.

Match of the Day — а це взагалі щось важливе?

Для того, щоб ви розуміли контекст: Match of the Day — передача, яка виходить в етер із 1964 року, має понад 5 тисяч епізодів та одні з найстабільніших рейтингів в історії англійського ТБ. У 2015 році Книга рекордів Гіннеса визнала її "найдовшою футбольною телепрограмою у світі".

Це — більше ніж просто передача. Це традиція, це якісні включення, цікавий контент та елементарно те, що люди дивляться завжди. Експертів знають, їхня думка — дуже важлива та поважна. Один з найважливіших та найповажніших людей у студії — Ґарі Лінекер, який веде програму з 1999 року. Тому, якщо коротко відповісти на запитання, чи важливе це шоу — так, дуже-дуже важливе.

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Так, а за що відсторонили Ґарі Лінекера?

7 березня 2023 року експерт у Twitter почав критику політики Великої Британії щодо надання притулку найбільш уразливому населенню — мігрантам, яких Міністерка внутрішніх справ Великобританії Суелла Браверман збирається затримувати та повертати назад. Лінекер назвав таке відношення до людей, що шукають притулок, "жорстокою політикою, спрямованою проти найбільш уразливих осіб мовою, яка не відрізняється від тієї, яку використовувала Німеччина в 1930-х".

Це висловлювання вкрай обурило консервативну партію Великої Британії, політики з якої почали активно просувати ідею, що ведучий точно перетнув межу й пішов туди, куди було не слід. Це не вперше, коли Лінекер займає сильну громадську позицію — він є активною персоною з підтримки України, про що багато разів заявляв на подкастах, шоу та передачах. Бонусом Ґарі додав собі у назву твіттера сердечка жовтого та синього кольорів. В акаунт, на який підписано майже 9 мільйонів людей! Але повернімося до нашої справи з Бі-Бі-Сі.

Після цього телеканал мав "відверту розмову" з Лінекером про його твіти та його обов’язки як публічної людини загалом. Медіакомпанія має правила, як публічні люди повинні себе поводити та правила щодо неупередженості. Генеральний директор Тім Деві заявив, що неупередженість є пріоритетом, коли ти — публічна людина такого статусу.

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Здавалося, що сторони почали намагатися вгамувати конфлікт та після початкових переговорів все йшло до позитивного результату, і що Лінекеру дозволять залишитися й надалі ведучим, про що він написав на своїй сторінці в соцмережах. Але наступним кроком керівництво BBC змусило Ґарі просити вибачення за свої слова, що він, очевидно, відмовився робити. За відмовою наступило відсторонення його від роботи для "подальшого внутрішнього розслідування".

Через це Match of the Day втратив головного ведучого, а слідом за цим і його аналітиків — Іана Райта та Алана Ширера, які на знак солідарністі з Ґарі, відмовилися виходити в етер. У BBC так і не знайшли охочих, тому шоу довелося випускати без ведучих взагалі — суботній епізод 11 березня тривав усього 20 хвилин, без звичного формату.

А яка реакція суспільства?

Вболівальник на матчі Кристал Пелес - Ман Сіті 11 березня "висуває" кандидатуру Лінекера на посаду прем'єр-міністра (Фото - Getty Images)

Згідно з проведеними опитуваннями, більша частина британських глядачів вважала, що BBC помилилася, відсторонивши Ґарі Лінекера від роботи — понад 53% назвали це рішення хибним. Позицію телеканалу зайняло лише 27%, ще 20% заявляли, що не знають, як треба було вчинити правильно.

Щодо відсотків серед партій, то лейбористи (75%) і ліберал-демократи (73%) були схильні вважати, що телеканал ухвалив неправильне рішення, серед консерваторів такий відсоток складає 36%.

Що буде далі?

Відразу після показового бунту серед працівників телеканалу та дуже активної підтримки Лінекера серед глядачів Бі-Бі-Сі вирішив зробити крок назад та повернути ведучого до роботи. Tehegraph уже написав, що корпорація оголосить про перегляд своїх правил щодо використання соціальних мереж у зв'язку з цим інцидентом. Своєю чергою, є вірогідність, що Лінекер погодиться більш уважно ставитися до змісту своїх твітів. Він також може просити вибачення у якійсь формі, але поки про це не йдеться. Очікується, що Ґарі повернеться на екрани вже цієї суботи.

І все стане як і завжди. Чи не так?

Євген Вайлдер, Чемпіон

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