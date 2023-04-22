Андрієвський шикарним голом зі штрафного вирвав нічию для Динамо в матчі з Шахтарем - ВІДЕО

Епічне завершення українського Класичного!

Джерело - Чемпіон.

Розв'язка в центральному матчі 22-го туру Української Прем'єр-ліги настала наприкінці гри.

Олександр Андрієвський на 82-й хвилині чудово виконав штрафний удар - м'яч від перекладини залетів у ворота (1:1).

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Нагадаємо, Шахтар відкрив рахунок у цій зустрічі після помилки воротаря Динамо Руслана Нещерета.

А після гри Мірча Луческу заявив, що Олександр Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо.

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