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Андрієвський шикарним голом зі штрафного вирвав нічию для Динамо в матчі з Шахтарем - ВІДЕО

Епічне завершення українського Класичного!
Сьогодні 19:26 Андрій Дунець 429 0
Андрієвський шикарним голом зі штрафного вирвав нічию для Динамо в матчі з Шахтарем - ВІДЕО
#Андрієвський, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Розв'язка в центральному матчі 22-го туру Української Прем'єр-ліги настала наприкінці гри.

Олександр Андрієвський на 82-й хвилині чудово виконав штрафний удар - м'яч від перекладини залетів у ворота (1:1).

Відео

Нагадаємо, Шахтар відкрив рахунок у цій зустрічі після помилки воротаря Динамо Руслана Нещерета. 

А після гри Мірча Луческу заявив, що Олександр Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо.

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