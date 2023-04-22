Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО

Невпевнена гра голкіпера киян

Джерело - Чемпіон.

Центральний матч 22-го туру Української Прем'єр-ліги розпочався з досить курйозного голу у виконанні Тараса Степаненка.

Півзахисник Шахтаря на 12-й хвилині застав зненацька воротаря Динамо Руслана Нещерета, виконавши удар із далекої відстані - 0:1.

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Нагадаємо, що основний голкіпер Динамо Георгій Бущан ще до кінця не оговтався від травми. А напередодні він став клієнтом агентства ProStar Вадима Шаблія.

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