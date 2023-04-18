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"Моє серце розривається", – Баюл емоційно прокоментувала можливий допуск росіян та білорусів на Олімпіаду. ВІДЕО

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Сьогодні 17:14 Андрій Дунець 746 0
"Моє серце розривається", – Баюл емоційно прокоментувала можливий допуск росіян та білорусів на Олімпіаду. ВІДЕО
#Бах, #Оксана Баюл

Джерело - Reuters.

Перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України Оксана Баюл розповіла, як би вона вчинила на місці президента МОК Томаса Баха.

Слова Баюл наводить Reuters:

"Якби я була Томасом Бахом, то не дозволила б росіянам змагатися до кінця війни. І крапка".

Відео

"Моє серце розривається, дуже сильно розривається", - емоційно завершила промову Оксана Баюл, тримаючи в руках золоту медаль, яку вона здобула у фігурному катанні на Олімпіаді-1994 в Ліллегаммері.

Читайте також: Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади

Минулого місяця МОК опублікував нові рекомендації щодо поступового повернення російських і білоруських спортсменів як нейтральних спортсменів до міжнародних змагань.

Невдовзі після цього Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що українські спортсмени повинні бойкотувати змагання, де будуть росіяни чи білоруси. А Баюл розкритикувала міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

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