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Де Дзербі: Мудрик мені як син

У рамках наступного туру чемпіонату Англії Челсі Михайла Мудрика зустрінеться з Брайтоном Роберто Де Дзербі.
Сьогодні 22:24 210 0
Де Дзербі: Мудрик мені як син
#Михайло Мудрик, #Роберто Де Дзербі

Джерело - football24.uа.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі має особливі відносини з вінгером Челсі Михайлом Мудриком.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"У мене і мого штабу особливі стосунки з Михайлом Мудриком. Він нам як син.

Я люблю його, але сподіваюся, що він залишиться на лаві запасних і не гратиме. Ми сподіваємось на найкраще для нього. Але вже після нашої гри

Я думаю, що для Челсі це був важкий сезон, але вони все ще велика команда. Один сезон може бути таким. Для будь-якого молодого гравця складно адаптуватися до іншої країни та іншого стилю. У Челсі багато великих гравців, і я думаю, що для Мудрика це нормальна ситуація, він повинен адаптуватися і зрозуміти, що його життя змінилося. Вважаю, що він хороший, розумний хлопець. Михайло може стати найкращим гравцем", – заявив Де Дзербі.

Мудрик грав під керівництвом італійця у Шахтарі у сезоні 2021/2022.

Матч Челсі - Брайтон відбудеться завтра, 15 квітня.

Читайте: Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі

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