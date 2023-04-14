Де Дзербі: Мудрик мені як син

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі має особливі відносини з вінгером Челсі Михайлом Мудриком.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"У мене і мого штабу особливі стосунки з Михайлом Мудриком. Він нам як син.

Я люблю його, але сподіваюся, що він залишиться на лаві запасних і не гратиме. Ми сподіваємось на найкраще для нього. Але вже після нашої гри

Я думаю, що для Челсі це був важкий сезон, але вони все ще велика команда. Один сезон може бути таким. Для будь-якого молодого гравця складно адаптуватися до іншої країни та іншого стилю. У Челсі багато великих гравців, і я думаю, що для Мудрика це нормальна ситуація, він повинен адаптуватися і зрозуміти, що його життя змінилося. Вважаю, що він хороший, розумний хлопець. Михайло може стати найкращим гравцем", – заявив Де Дзербі.