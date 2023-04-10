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Дівчина дня: Ірина Селезньова, яка яскраво виступила проти УПЦ МП, вражає своєю вродою

Саме той випадок, коли у здоровому тілі – здоровий дух
Сьогодні 20:11 Андрій Дунець 820 0
Дівчина дня: Ірина Селезньова, яка яскраво виступила проти УПЦ МП, вражає своєю вродою

Джерело - Charme de la Mode.

Ім'я Ірини Селезньової, дівчини футболіста Шахтаря Дмитра Топалова, набрало популярності після її щирої промови під Києво-Печерською лаврою проти церкви московського патріархату.

За словами Ірини, яка кілька років прожила в Маріуполі, вона з дитинства була російськомовною, але з початком повномасштабного вторгнення росії (терористичної країни) перейшла на українську. А ще, виявляється, дівчина є моделлю і співпрацює з агенцією Charme de la Mode.

З творчістю, яка підкреслює її красу, можна ознайомитися, переглянувши світлини нижче. 

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Допис, поширений Charme De La Mode ⭐ (@charmedelamode)

Фото: charmedelamode.pl

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